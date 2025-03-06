Ликсутов: резидент ОЭЗ «Технополис Москва» оформил семь патентов за 2024 год

Компания «Микрон», с 2015 года носящая статус резидента ОЭЗ «Технополис Москва», зарегистрировала в прошлом году семь объектов интеллектуальной собственности. Об этом рассказал заместитель мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Среди полученных в прошлом году свидетельств есть патенты на регистрацию ЭВМ, на микросхему с функционалом SIM/eSIM, на устройство формирования и восстановления модифицированного кода Хемминга и другие.

«Сегодня в портфеле предприятия 36 действующих патентов и 39 свидетельств по ключевым продуктам, прошедшим государственную регистрацию», — добавил он.

«Патенты на свои разработки получают и другие предприятия микроэлектроники из ОЭЗ Москвы — в их числе ЗИТЦ, ЗНТЦ, НИИМЭ, „Ангстрем“ и „Элвис“», — добавил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Развитие высокотехнологичных производств — один из приоритетов особой экономической зоны. Их разработки позволяют создавать конкурентоспособную российскую продукцию и обеспечить технологический суверенитет страны.

Статус резидента освобождает предприятия от налогов на имущество, землю и транспорт на 10 лет, а ставка на прибыль для них составляет 2% вместо 20%.