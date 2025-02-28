Собянин открыл культурный центр «Москвич» после реконструкции

Мэр Москвы Сергей Собянин 28 февраля открыл культурный центр «Москвич» у станции метро «Текстильщики» после комплексной реконструкции. Об этом сообщил официальный портал мэра и правительства столицы.

«Надеюсь, что москвичам и тем, кто сегодня здесь занимается, понравятся новое оборудование, возможности, технологии, которые мы заложили. Так что поздравляю всех со вторым рождением Дома культуры „Москвич“», — сказал Собянин.

Мэр уточнил, что после реконструкции пропускная способность дома культуры выросла в два раза.

«Думаю, здесь будет комфортно заниматься и маленьким, и взрослым. Новая сцена прекрасна, обладает высокими технологическими возможностями для проведения самых современных и сложных постановок», — добавил столичный градоначальник.

Ключевой целью работ стало обновление здания после 40 лет интенсивной эксплуатации и создание максимально комфортных условий для концертной и творческой деятельности.

Специалисты освежили фасады, отремонтировали кровлю здания, инженерные коммуникации и внутренние помещение, заменили витражные заполнения и окна, а также установили сотни единиц современного концертного и театрального оборудования, включая световое и звуковое оборудование, светодиодные экраны, театральные прожекторы и многое другое.

Ранее Собянин сообщил о реставрации объектов культурного наследия в усадьбе Валуево.