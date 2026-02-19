Рекордный снегопад парализовал движение в Москве

Снежный коллапс затормозил движение в Москве. На кадрах, оказавшихся в распоряжении 360.ru, видно, как автомобили «мертво» застряли на дорогах.

Людям приходится идти вдоль трасс пешком, не надеясь выбраться из заторов. По словам очевидцев, особенно тяжелая ситуация сложилась на съездах с МКАД и крупных вылетных магистралях.

Одна из местных жительниц рассказала, что на повороте со стороны Капотни машины замерли без движения: мост, который обычно проезжают за десять минут, сейчас невозможно преодолеть даже за два часа. Оставить автомобиль на дороге люди тоже не решаются — эвакуация в таких условиях практически невозможна.