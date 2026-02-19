Рекордный снегопад парализовал движение в Москве
Снежный коллапс затормозил движение в Москве. На кадрах, оказавшихся в распоряжении 360.ru, видно, как автомобили «мертво» застряли на дорогах.
Людям приходится идти вдоль трасс пешком, не надеясь выбраться из заторов. По словам очевидцев, особенно тяжелая ситуация сложилась на съездах с МКАД и крупных вылетных магистралях.
Одна из местных жительниц рассказала, что на повороте со стороны Капотни машины замерли без движения: мост, который обычно проезжают за десять минут, сейчас невозможно преодолеть даже за два часа. Оставить автомобиль на дороге люди тоже не решаются — эвакуация в таких условиях практически невозможна.
Навигаторы показывают максимальные 10 баллов, видимость резко ухудшилась из-за метели, а вместо асфальта — рыхлая снежная масса. Грузовики застряли на подъемах и перекрыли движение, спровоцировав заторы.
За сутки в столичном регионе выпало около 14 миллиметров осадков. Из-за снегопада с начала суток в аэропортах столичного региона отменили 29 рейсов, в том числе семь — иностранных авиакомпаний.