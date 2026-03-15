Рекордное потепление придет в Москву 15 марта

В воскресенье, 15 марта, в Москве ожидается рекордное потепление. Об этом сообщил синоптик Евгений Тишковец в телеграм-канале.

По его словам, в течение дня на погоду будет влиять северо-западная периферия антициклона. Столицу окутает малая облачность, без осадков.

«Температура воздуха — +10…+13 градусов. Будет побит температурный рекорд для 15 марта, который держался с 2015 года, когда было +9,8», — отметил Тишковец.

Он добавил, что до середины следующей недели метеоусловия сохранятся примерно на этом уровне, однако ближе к пятнице погода снова начнет портиться.

Ранее москвичей предупредили о возвращении заморозков. Температура в столице еще будет опускаться до -5 градусов.