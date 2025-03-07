Редкие дикие орхидеи вернулись в Москву

Биологи департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы зафиксировали восстановление численности редчайших орхидей на зеленых территориях. Об этом сообщил сайт mos.ru.

В первую очередь речь идет о таких видах, как любка двулистная, дремлик болотный и пальчатокоренник балтийский. Их все чаще можно увидеть в столице. Общество стало более восприимчивым к проблеме защиты дикой природы благодаря влиянию Красной книги Москвы.

«Люди стали осознаннее подходить к вопросам сохранения окружающей среды, в частности, отказались от привычки собирать букеты из диких цветов, понимая их важность для экосистемы», — отметил кандидат биологических наук Юрий Насимович.

В феврале Минэкологии Подмосковья поздравило орнитологов с профессиональным праздником. Его отмечают 19 числа последнего зимнего месяца. Почти 70 видов птиц, обитающих в регионе, занесены в Красную книгу.