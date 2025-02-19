Минэкологии Подмосковья поздравило орнитологов с профессиональным праздником

День орнитолога отмечают в России 19 февраля. Праздник приурочен к созданию Всесоюзного орнитологического общества при Академии наук СССР. Минэкологии Московской области поздравило профессиональных специалистов и любителей пернатых с этим событием.

В Подмосковье обитает 306 видов птиц, включая редких гостей и постоянных жителей. Почти 70 из них занесены в Красную книгу региона. Ученые уже два века изучают птиц, собирая информацию с помощью наблюдений, записи пения, кольцевания и отслеживания миграций.

«И орнитологи, и натуралисты-любители вносят неоценимый вклад в изучение птиц в Подмосковье. Регулярные наблюдения способствовали созданию третьего издания Красной книги Московской области, а также полученная информация будет основой для четвертого издания, выпуск которого планируется в 2028 году», — прокомментировал министр экологии и природопользования Московской области Павел Бида.

Недавно «Союз охраны птиц» подвел итоги конкурса по наблюдению за зимующими видами. Активнее всех были бердвотчеры Москвы и Подмосковья. Чаще других они замечали крякв, больших синиц и серых ворон. Сейчас в регионе завершается акция «Покорми птиц зимой». Она помогает детям и подросткам понять, как важно заботиться о природе. Принять участие можно до 25 февраля — достаточно повесить кормушку и подкармливать зимующих птиц.