Ракова озвучила результаты ОГЭ среди столичных девятиклассников

Из 113 тысяч столичных девятиклассников, сдававших четыре ОГЭ в этом году, 90% успешно сдали экзамен и могут продолжить обучение в 10-м классе. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Предпрофессиональная подготовка из года в год помогает столичным школьникам добиваться высоких результатов на ЕГЭ, что мы видим по промежуточным итогам и этого года», — добавила Ракова.

Они смогут также выбрать один из предпрофессиональных классов: медицинский, инженерный, психолого-педагогический, предпринимательский, IT или медиакласс.

При этом почти 42 тысячи школьников выбрали сдачу только двух ОГЭ и поступление в колледжи. Для них город почти на треть увеличил количество бюджетных мест на самые востребованные специальности и открыл восемь новых.

Кроме того, чтобы сделать поступление более удобным, с этого года действует система приоритетных специальностей. Если баллов хватает для направления, которое абитуриент считает самым подходящим для себя, — система автоматически зачисляет его туда.

Среди нововведений этого года — возможность централизованно сдать вступительные испытания по конкретной специальности. Результат засчитают во всех колледжах, подчиненных департаменту образования и науки города Москвы.