Работу приложения «Метро Москвы» восстановят в ближайшее время

Специалисты работают над устранением неполадок с приложением «Метро Москвы». Об этом сообщила пресс-служба метрополитена.

«В ближайшее время работа всех сервисов будет восстановлена. Сайт Московского метро также мог некорректно открываться у некоторых провайдеров. Работоспособность сайта также в ближайшее время будет восстановлена», — добавили в пресс-службе.

При этом подземка работает штатно. Кассы, терминалы оплаты и пополнения карт, турникеты, информационные и медиаэкраны действуют в привычном режиме.

«Оплата проезда на турникетах и валидаторах работает штатно — оплатить проезд можно картой „Тройка“, банковскими картами, билетами „Единый“, а также по биометрии», — добавили представители метро.

Ранее появилась информация о том, что в работе личного кабинета приложения «Метро Москвы» при оплате проезда по СБП, пополнении карты «Тройка» онлайн и покупке билетов в кассах автовокзалов могли наблюдаться временные трудности из-за технических работ.