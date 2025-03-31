Пользователей предупредили о неполадках в работе приложения «Метро Москвы»

В работе личного кабинета в приложении «Метро Москвы» могут наблюдаться временные неполадки из-за технических работ. Об этом 360.ru сообщила пресс-служба столичного метрополитена.

«Специалисты работают над их скорейшем завершением. Все ранее купленные билеты продолжают действовать. При этом пополнить карту „Тройка“ можно в кассах и терминалах на станциях метро», — отметили в пресс-службе.

Там добавили, что оплата проезда на валидаторах и турникетах работает штатно. Заплатить можно банковскими картами, картой «Тройка» и билетами «Единый».

Ранее на цифровых станциях в Москве появились сенсорные навигационные стелы. Устройства показывают карту местности, схемы выходов и переходов на другие линии метро и станции МЦД, а также расположение пандусов, эскалаторов и лифтов.