Работу городского транспорта продлят в Москве в пасхальную ночь

Собянин: в пасхальную ночь работу городского транспорта в Москве продлят

В пасхальную ночь 20 апреля в Москве почти 150 самых востребованных маршрутов автобусов, трамваев и электробусов будут работать до 03:30. Об этом в Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Также в пасхальные праздники в Москве организуют бесплатные маршруты наземного транспорта.

«Они свяжут станции Московских центральных диаметров и метро с крупнейшими столичными кладбищами на Радоницу, Красную горку, Пасху и в Вербное воскресенье. Перевозка на территориях самых больших кладбищ тоже будет бесплатной», — написал Собянин.

Ранее Федеральная антимонопольная служба предупредила торговые сети о недопустимости необоснованного повышения стоимости яиц и других товаров в преддверии Пасхи.

Среди товаров, на цены которых ведомство обратило внимание, куриные яйца, сливочное масло, кондитерские изделия и другие продукты, пользующиеся накануне праздника высоким спросом.