Пытка сигнализацией. Почему ночь в ЖК «Любовь и голуби» стала бессонной

В ЖК «Любовь и голуби» всю ночь работала сигнализация

В московском ЖК «Любовь и голуби» ночь с воскресенья на понедельник стала бессонной. В одном из подъездов всю ночь работала сигнализация. Об этом 360.ru рассказала одна из жительниц дома.

«Наша управляющая компания наплевательски относится к своей работе. Пытка с сигнализацией продолжалась очень долго, и я приняла решение уехать к родственникам», — рассказала она.

Управляющая компания «Силиансервис» уточнила, что ЧП произошло в первом подъезде дома 9к1. Как объяснили в пресс-службе, причиной стала авария на сети отопления. Было затоплено помещение пультовой, включая оборудование управления системами противопожарной автоматики.

«Как вы знаете, прошедшая ночь стала бессонной для нас, как и для многих из вас. <… > К сожалению, в тот момент отключить противопожарную сигнализацию физически не представлялось возможным. Ночью все оборудование было отключено от сети и поставлено на просушку», — уточнили в УК.

