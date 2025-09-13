Путин назвал Москву лучшим городом планеты

Москва стала олицетворением судьбы и миссии всей России. С таким заявлением выступил президент России Владимир Путин в парке «Зарядье» на праздничном мероприятии, приуроченном ко Дню города.

Статья дополняется...

Глава государства подчеркнул, что российская столица сохранила статус лучшего города планеты и стала флагманом движения вперед всей страны.

«Не только москвичи, все, кто искренне любит нашу столицу, считают ее одним из лучших городов планеты. Полностью с этой оценкой согласен, так оно и есть», — привело слова Путина РИА «Новости».

Президент добавил, что для миллионов людей Москва оказалась олицетворением судьбы и исторической миссии России как государства-цивилизации.

Путин напомнил, что Москва заняла второе место среди крупнейших городских экономик всего мира и заложила прочную основу дальнейшего успеха на десятилетия вперед.

«Мэру Москвы Сергею Семеновичу Собянину и его творческой, целеустремленной команде желаю ставить новые задачи, добиваться еще более амбициозных целей», — подчеркнул президент.

Празднование Дня города началось в Москве в субботу, 13 сентября. Для жителей и гостей столицы организовали более 100 мероприятий в различных районах, которые продлятся до вечера воскресенья. Вход на все площадки сделали свободным.