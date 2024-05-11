Провалившихся в ливневку утят спасли в парке Горького | 360°

Москва 11 мая 2024, 12:30 Провалившихся в ливневку утят спасли в парке Горького Сотрудники МЧС спасли семь утят, провалившихся в ливневку в парке Горького Пресс-служба ЦПКиО имени Горького / Telegram

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Семь утят провалились сквозь решетку ливневой канализации в ЦПКиО имени Горького. Их спасли сотрудники МЧС, сообщила пресс-служба столичного парка.

Утята попали в ливневку 10 мая. Мать-утка начала призывно крякать, на это обратили внимание посетители парка. Они вызвали сотрудников МЧС.

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«Спасатели сняли решетку, опустились в ливневку и одного за другим вытащили пушистых утят на газон — целыми и невредимыми», — рассказали в пресс-службе.

Операция по спасению заняла всего 15 минут. После воссоединения утка с утятами ушла в сторону фонтана.

Во вторник, 7 мая, в Можайске работники «Мособлпожспаса» вызволили собаку, упавшую в полутораметровый коллектор. Затем спасатели прикрыли опасный колодец, чтобы в него не угодили другие животные.