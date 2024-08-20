Промышленники проведут профориентационные встречи на выставке в Москве

Представители ведущих промышленных предприятий и отраслевых проектов расскажут на выставке «Москва промышленная. Город будущего» о потребности в специалистах и правилах построения карьеры в индустриальном секторе. Мероприятия будут проходить в рамках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030».

Цикл профориентационных встреч и лекций пройдет с 21 по 23 августа. Эксперты подробно объяснят, какие инженерные навыки требуются для успешной карьеры и поделятся личными историями успеха, заявил министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Он отметил, что город поддерживает развитие кадрового потенциала промышленности, поэтому привлекает новых специалистов и обучает уже занятых в производстве сотрудников.

«Так, в 2021 году мы открыли „Московскую техническую школу“ — специальный образовательный проект, в рамках которого инженеры повышают свою квалификацию, получают новые практические навыки и теоретические знания», — указал Гарбузов.

По его словам, в рамках МТШ подготовку прошли более 2,7 тысячи специалистов. Еще одним важным инструментом для привлечения молодых промышленников стал проект «Открой#Моспром». Благодаря ему москвичи и гости столицы посещают экскурсии и мастер-классы, где знакомятся с производственными процессами и получают новые знания о работе высокотехнологичных предприятий.

Привлекать кадры помогает также проведение интересных промышленных выставок, иммерсивных научных шоу и лекций.

Представитель проекта «Моя карьера» Александр Чугунов 21 августа расскажет в Экспоцентре, какие именно навыки потребуются молодым специалистам для построения успешной карьеры в промышленной отрасли. На этой же площадке директор по социальным проектам АО «Микрон» Екатерина Королева проведет лекцию «Ключ к профессии инженера: ВАХ, паяльник и котики на „Микроне“». Она перечислит все требования к инженерам и представит проекты предприятия для поиска новых кадров.

На следующий день, 22 августа, эксперты Объединенной двигателестроительной корпорации расскажут о ключевых изменениях в отрасли, а также о профессионально-образовательных курсах подготовки инженеров и конструкторов на базе лучших технических вузов.