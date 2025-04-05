Прокуратура обнаружила бетонные отходы в реке Сходня

Сотрудники межрайонной природоохранной прокуратуры Москвы и надзорного органа Зеленоградского административного округа начали проверку после обнаружения загрязнения реки Сходня и прилегающей к ней территории. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«В ходе мониторинга территории на Фирсановском шоссе выявлен факт сброса бетонных отходов в прибрежную зону реки Сходня», — отметили в прокуратуре.

К проверке привлекли специалистов Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы. Специалисты взяли пробы воды и почвы.

В ходе проверок будет определен ущерб, нанесенный природе.

Ранее берег реки Серебрянки в Пушкино очистили от спиленных веток, деревьев и накопившегося мусора. На загрязнение пожаловали местные жители. Коммунальные службы сразу отреагировали на обращение и приехали на вызов.