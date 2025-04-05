Прокуратура обнаружила бетонные отходы в реке Сходня

Сотрудники межрайонной природоохранной прокуратуры Москвы и надзорного органа Зеленоградского административного округа начали проверку после обнаружения загрязнения реки Сходня и прилегающей к ней территории. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«В ходе мониторинга территории на Фирсановском шоссе выявлен факт сброса бетонных отходов в прибрежную зону реки Сходня», — отметили в прокуратуре.
К проверке привлекли специалистов Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы. Специалисты взяли пробы воды и почвы.
В ходе проверок будет определен ущерб, нанесенный природе.
Ранее берег реки Серебрянки в Пушкино очистили от спиленных веток, деревьев и накопившегося мусора. На загрязнение пожаловали местные жители. Коммунальные службы сразу отреагировали на обращение и приехали на вызов.
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