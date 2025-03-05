Берег реки Серебрянки очистили по просьбе жителей

Благодаря оперативной реакции коммунальных служб и внимательности к обращениям граждан, берег реки Серебрянки в Пушкино был оперативно очищен от спиленных веток, деревьев и накопившегося мусора. Проблема загрязненности береговой линии в районе дома № 10 по первому Фабричному проезду была озвучена местной жительницей в городском чате.

Сообщение не осталось без внимания. На место приехала бригада рабочих с необходимым оборудованием и коммунальной техникой. В кратчайшие сроки они собрали и погрузили все ветки, деревья и мусор в КАМАЗ, после чего отходы были вывезены с территории береговой линии.

В настоящее время чаты с участием представителей коммунальных служб муниципалитета созданы и успешно функционируют во всех крупных населенных пунктах округа. По словам специалистов, они являются эффективным инструментом для оперативного взаимодействия между жителями и администрацией, позволяя своевременно выявлять и решать проблемы благоустройства.