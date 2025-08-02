Прокат велосипедов заработал на территории ОЭЗ «Технополис Москва»

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Фото: Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Работники резидентов ОЭЗ «Технополис Москва» смогут пользоваться прокатом велосипедов. Парковки открылись на трех площадках, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«Теперь электровелосипеды новой модели 2.0 городского сервиса „Велобайк“ стали доступны для сотрудников ОЭЗ „Технополис Москва“. На территории трех площадок особой экономической зоны столицы открыто 22 парковки для велопроката», — сказал он.

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Фото: Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Доступные для проката велосипеды имеют держатели для телефона с беспроводной зарядкой, водозащищенные дисплеи и усовершенствованную конструкцию. Стоянки уже отображаются в приложении для аренды.

«Парковки открылись на площадках „Печатники“ и „Алабушево“, а также в индустриальном парке „Руднево“. Благодаря городскому сервису специалисты, работающие в ОЭЗ „Технополис Москва“, смогут быстрее добираться от места работы до метро и обратно», — сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Фото: Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Сотрудникам особой экономической зоны не только удобно пользоваться велопрокатом, но и выгодно благодаря специальным условиям по корпоративному тарифу. Доступ к прокату на сезон обойдется в 99 рублей, поминутная тарификация — от четырех до шести рублей в зависимости от спроса.

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