Прокат электросамокатов в Москве откроется с 1 апреля

С 1 апреля в Москве стартует сезон проката электросамокатов и велосипедов. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

«[Глава Дептранса] Максим Ликсутов отметил, что операторы проката уже начали расставлять самокаты и велосипеды на велопарковки. Аренда транспорта в приложениях станет доступна уже с 1 апреля», — заявили в ведомстве.

В новом сезоне для пользователей подготовлены: 60 000 электросамокатов; 16 000 электровелосипедов; 4 000 скутеров на электротяге усовершенствованной модели; 200 обычных велосипедов для взрослых и 50 — для детей; а также новые электросамокаты, выпущенные на московском заводе «Москвич».

Взять в аренду велосипед или самокат можно только после подтверждения личности через Mos ID. Пользователей младше 18 лет не допустят к сервису.

Ранее внештатный детский специалист травматолог-ортопед Минздрава Московской области Александр Григорьев напомнил правила использования электросамокатов. Нельзя кататься вдвоем и выезжать на проезжую часть, а также ехать по узким улицам и в местах с помехами.