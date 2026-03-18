Подмосковный травматолог напомнил правила использования электросамокатов

С приходом весны и тепла на улицы городов Московской области вернулись электросамокаты. Удобство и доступность такого транспорта очевидны, однако важно помнить об обратной стороне медали: эти средства передвижения представляют серьезную угрозу как для самих водителей, так и для пешеходов.

Большинство моделей ограничены скоростью в 25 километров в час, и многим этот показатель кажется безопасным. Но медицинская статистика говорит об обратном. Даже на такой скорости при потере управления или столкновении можно получить опасные травмы.

«Зачастую это серьезные многооскольчатые, открытые переломы, сочетанные травмы (когда повреждения имеются в двух и более анатомических областях). Восстановление после таких травм достигает до полугода или даже до года. Самые распространенные травмы при падении с самокатов или столкновения с ним: черепно-мозговые травмы, переломы челюсти, травмы и переломы костей верхних и нижних конечностей», — отметил главный внештатный детский специалист травматолог-ортопед Минздрава Московской области Александр Григорьев.

Самый надежный способ избежать опасности — полностью отказаться от использования этого вида транспорта. Но если нет возможности перестать пользоваться самокатами, специалисты настаивают на неукоснительном соблюдении правил безопасности.

«Не передавайте управление СИМ детям и подросткам, никогда не катайтесь вдвоем, тем более, втроем и более, категорически запрещено выезжать на проезжую часть или кататься на узких улицах, где много помех. Сохраняйте безопасную скорость, при которой вы чувствуете уверенность в контроле над самокатом и откажитесь от использования смартфона во время движения», — добавил Александр Григорьев.

Предпочтение лучше отдавать самокатам с ножным тормозом, чтобы избежать переворота через руль. При переходе через дорогу следует спешиваться.