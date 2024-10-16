Ликсутов: производство высокотехнологичной продукции в Москве выросло вдвое с начала года

пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Фото: пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Около 370 столичных предприятий производят компьютеры, оптику и электронику. С начала года производство выросло почти вдвое. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«С января по август 2024 года в столице на 96 процентов выросло производство компьютеров, электронных и оптических изделий. Отгрузка заказчикам увеличилась почти на 40 процентов и превысила 386 миллиардов рублей», — заявил он.

Заммэра назвал такую ситуацию возможной благодаря поддержке, которую оказывает промышленникам правительство Москвы по поручению Сергея Собянина.

Например, компания «Неорос», производящая оптическое оборудование и носящая статус резидента ОЭЗ «Технополис Москва», привлекла почти три миллиарда рублей по программе льготного инвесткредитования. Финансовую поддержку будут оказывать три года.

пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Фото: пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
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пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Фото: пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
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пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Фото: пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
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«За первые восемь месяцев 2024 года в Москве увеличилось производство печатных плат, электронных вычислительных машин, счетчиков производства или потребления электроэнергии, полупроводниковых приборов и многого другого. Выпущенная столичными заводами продукция соответствует высоким стандартам качества и востребована на внутреннем и международном рынках», — отметил глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Кроме того, поддержку можно получить и от центра «Моспром», помогающего предприятиям экспортировать продукцию.

Всего в Москве более 4,5 тысячи предприятий, на которых трудятся свыше 750 тысяч человек.

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