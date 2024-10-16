Ликсутов: производство высокотехнологичной продукции в Москве выросло вдвое с начала года

Около 370 столичных предприятий производят компьютеры, оптику и электронику. С начала года производство выросло почти вдвое. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«С января по август 2024 года в столице на 96 процентов выросло производство компьютеров, электронных и оптических изделий. Отгрузка заказчикам увеличилась почти на 40 процентов и превысила 386 миллиардов рублей», — заявил он.

Заммэра назвал такую ситуацию возможной благодаря поддержке, которую оказывает промышленникам правительство Москвы по поручению Сергея Собянина.

Например, компания «Неорос», производящая оптическое оборудование и носящая статус резидента ОЭЗ «Технополис Москва», привлекла почти три миллиарда рублей по программе льготного инвесткредитования. Финансовую поддержку будут оказывать три года.