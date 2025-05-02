Производство товаров для дачников нарастили в Москве

Столичные предприятия увеличили объемы выпуска и ассортимент продукции для дачников в преддверии сезона. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Министр добавил, что только в январе–феврале столичные предприятия выпустили 134 тысячи инструментов.

«Московские компании предлагают садоводам широкий комплекс решений — от базовых инструментов до высокотехнологичного оборудования для умных теплиц», — рассказал он.

Например, компания «Лаборатория инженерных систем» разработала уникальный комплекс «Мини-фермер», способный автоматизировать полив теплиц и открытых участков, самостоятельно готовя раствор и отправляя отчеты через интернет.

Компания «Экопарковка.ру» вдвое нарастила производство газонной решетки для организации стоянок на дачных участках. При этом продукция не горит, выдерживает как высокие, так и низкие температуры и обеспечивает вентиляцию почвы.

А предприятие «НПО Промет» выпустило широкую линейку дачной мебели. Недавно оно начало активно развивать гардеробные системы.