Производство стройматериалов на столичных заводах выросло с начала года

Свыше 340 предприятий, на которых работают более 20 тысяч человек, выпускают в столице стройматериалы. Каждый год темпы производства растут, отметил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

На предприятиях производят двери, стеновые панели, краску, обои и многие другие стройматериалы, использующиеся по всей стране.

«Например, за восемь месяцев 2024 года в 1,5 раза выросло производство строительных металлических конструкций, а также в натуральном выражении на 72,2% — производство готовых металлических изделий, почти на 30% — крепежных изделий и винтов, более чем на 17% — конструкций и деталей из черных металлов, выпуск проволоки и канатов вырос более чем на 11%», — рассказал он.

Производитель оконных и дверных профилей VEKA Rus увеличил долю на рынке с 15 до 17%. С начала года застройщикам поставили около 27 миллионов квадратных метров остекления.

«Уровень локализации выпускаемой продукции составляет на сегодняшний день около 97%. Успешно реализуются программы импортозамещения, например внедрение оконных уплотнителей из мягкого ПВХ», — отметил гендиректор компании Андрей Таранушич.

Кроме того, по его словам, компания помогала разрабатывать строительные нормы и стандарты, в частности по климатической устойчивости.

Производитель полотенцесушителей «Двин» разработал модели, подходящие для малогабаритных ванных комнат. А Московская обойная фабрика выпустила с начала года 18 новых рисунков.

Всего в Москве более 4,5 тысячи предприятий, на которых работают 750 тысяч человек. Столичное правительство оказывает заводам поддержку.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин посетил завод «МонАрх» по производству крупногабаритных жилых модулей и рассказал о том, как идет строительство второй очереди предприятия.