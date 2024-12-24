Производство стройматериалов для атомной отрасли локализуют в парке «Сенькино»

Предприятие по выпуску стройматериалов для атомной энергетики появится в промышленном парке «Сенькино». Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.
«В столичном промышленном парке компания оборудует цех по производству механических анкеров, которые ранее производились только зарубежными компаниями», — уточнил он.
Министр добавил, что в неделю планируют выпускать от 10 до 15 тысяч единиц. Компания планирует производить широкий ассортимент креплений — от самых простых до высокотехнологичных.
Индустриальный парк возводят в Новой Москве. Благодаря этому в городе появятся более 2,8 тысячи рабочих мест.
За четыре года по программе стимулирования создания мест приложения труда заключили более 130 соглашений с инвесторами. По этим договорам в Москве возведут свыше шести миллионов квадратных метров недвижимости и создадут более 290 тысяч рабочих мест.
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