Производство стройматериалов для атомной отрасли локализуют в парке «Сенькино»

Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Фото: Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Предприятие по выпуску стройматериалов для атомной энергетики появится в промышленном парке «Сенькино». Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

«В столичном промышленном парке компания оборудует цех по производству механических анкеров, которые ранее производились только зарубежными компаниями», — уточнил он.

Министр добавил, что в неделю планируют выпускать от 10 до 15 тысяч единиц. Компания планирует производить широкий ассортимент креплений — от самых простых до высокотехнологичных.

пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Фото: пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
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пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Фото: пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
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пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Фото: пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
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Индустриальный парк возводят в Новой Москве. Благодаря этому в городе появятся более 2,8 тысячи рабочих мест.

За четыре года по программе стимулирования создания мест приложения труда заключили более 130 соглашений с инвесторами. По этим договорам в Москве возведут свыше шести миллионов квадратных метров недвижимости и создадут более 290 тысяч рабочих мест.

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