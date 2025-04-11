Производство спортивной продукции выросло в ОЭЗ «Технополис Москва»

Предприятия особой экономической зоны «Технополис Москва» нарастили выпуск спортивных товаров. Об этом сообщил заместитель руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Степан Коваленко.

«В 2024 году предприятия столичной ОЭЗ разработали и начали производство высокотехнологичных изделий для спортивной обуви, энергетических гелей для высокоинтенсивных тренировок», — заявил он.

Компания «Академия-Т» выпустила на рынок два новых энергетических геля для интенсивных нагрузок. Общий выпуск продукции вырос в 2,5 раза.

Компания «Ортомода» запустила производство новой модели ортопедических стелек для занятий спортом по уникальной технологии. Выпустили уже более двух тысяч пар.

Предприятие «Спорт Виапон Кастом» пополнило парк оборудования тремя новыми станками с ЧПУ. Ассортимент на рынке расширился за счет нового спортивного самозарядного пистолета с нарезным стволом калибра девять миллиметров. Кроме того, завод получил сертификат на первый в России карабин для спортивной стрельбы с полным поворотным запиранием затвора.