Ликсутов: производство одежды в Москве выросло на 17%

Благодаря активной поддержке со стороны города производство одежды в Москве с начала года возросло. Заказчики поставили изделий более чем на 69,4 миллиарда рублей. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
«Только по итогам трех кварталов 2024 года производство одежды в Москве выросло почти на 17%, а отгрузка — на 30,7%, что свидетельствует о высоком интересе к продукции столичных предприятий», — заявил он.
Больше всего возросло производство купальных костюмов — почти в 2,5 раза. Футболок стали делать больше на 20%, а мужской верхней одежды — на треть.
«Сегодня в столице работает свыше 340 предприятий легкой промышленности, 135 из которых специализируются на выпуске одежды. Им доступен широкий ряд инструментов поддержки от города», — заявил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.
Например, на северо-востоке столицы в рамках масштабных инвестиционных проектов возведут два новых предприятия суммарно на 650 новых рабочих мест. Земельные участки для них предоставили по льготной ставке.
Всего в Москве более 4,5 тысячи промышленных предприятий. На них трудятся более 750 тысяч человек.
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