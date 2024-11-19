Ликсутов: производство одежды в Москве выросло на 17%

пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Благодаря активной поддержке со стороны города производство одежды в Москве с начала года возросло. Заказчики поставили изделий более чем на 69,4 миллиарда рублей. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«Только по итогам трех кварталов 2024 года производство одежды в Москве выросло почти на 17%, а отгрузка — на 30,7%, что свидетельствует о высоком интересе к продукции столичных предприятий», — заявил он.

Больше всего возросло производство купальных костюмов — почти в 2,5 раза. Футболок стали делать больше на 20%, а мужской верхней одежды — на треть.

пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
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пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
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пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
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«Сегодня в столице работает свыше 340 предприятий легкой промышленности, 135 из которых специализируются на выпуске одежды. Им доступен широкий ряд инструментов поддержки от города», — заявил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Например, на северо-востоке столицы в рамках масштабных инвестиционных проектов возведут два новых предприятия суммарно на 650 новых рабочих мест. Земельные участки для них предоставили по льготной ставке.

Всего в Москве более 4,5 тысячи промышленных предприятий. На них трудятся более 750 тысяч человек.

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