Ликсутов: производство одежды в Москве выросло на 17%

Благодаря активной поддержке со стороны города производство одежды в Москве с начала года возросло. Заказчики поставили изделий более чем на 69,4 миллиарда рублей. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«Только по итогам трех кварталов 2024 года производство одежды в Москве выросло почти на 17%, а отгрузка — на 30,7%, что свидетельствует о высоком интересе к продукции столичных предприятий», — заявил он.

Больше всего возросло производство купальных костюмов — почти в 2,5 раза. Футболок стали делать больше на 20%, а мужской верхней одежды — на треть.