Производство напитков в Москве выросло на 10% с начала года

Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Фото: Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

С января по октябрь производство напитков в столице выросло на 10%. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

«В частности, компании выпустили более 37 тысяч банок соков, что на 23,1% больше, чем за аналогичный период 2023-го», — добавил он.

Министр напомнил, что в Москве более 30 предприятий выпускают безалкогольные напитки — соки, лимонады, газированную воду и другие. Популярностью продукция пользуется не только в России, но и за рубежом — ее поставляют более чем в 30 стран, в том числе Китай и ОАЭ.

пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
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пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
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пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
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Кроме того, предприятия успешно замещают импортную продукцию. Например, на одном из заводов начали производство колы со вкусом кофе.

Всего в Москве более 4,5 тысячи промышленных предприятий. На них трудятся свыше 750 тысяч человек.

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