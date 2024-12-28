Производство напитков в Москве выросло на 10% с начала года

С января по октябрь производство напитков в столице выросло на 10%. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

«В частности, компании выпустили более 37 тысяч банок соков, что на 23,1% больше, чем за аналогичный период 2023-го», — добавил он.

Министр напомнил, что в Москве более 30 предприятий выпускают безалкогольные напитки — соки, лимонады, газированную воду и другие. Популярностью продукция пользуется не только в России, но и за рубежом — ее поставляют более чем в 30 стран, в том числе Китай и ОАЭ.