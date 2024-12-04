Производство музыкальных инструментов в Москве выросло более чем в 3,6 раза

С января по сентябрь производство музыкальных инструментов в столице выросло на 265%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

«Сегодня продукция столичных производителей пользуется популярностью в консерваториях и музыкальных школах, а также у народных ансамблей и профессиональных артистов», — отметил он.

Номенклатура инструментов, производимых в Москве, весьма широка: от этнических гуслей и маримб до синтезаторов и ксилофонов. Например, компания «Гусельник» увеличила выпуск продукции на 30%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«Мы первыми в России наладили серийное производство гуслей, и сегодня в нашем ассортименте более 400 наименований товаров», — рассказал глава предприятия Игорь Крашенинников.

Всего в Москве более 4,5 тысячи предприятий, ежегодно в среднем открываются по 150 новых. Промышленникам доступны больше 20 мер поддержки.