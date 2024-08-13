Производство моющих средств, парфюмерии и косметики в Москве с начала года выросло на 37%

Более 30 столичных заводов за первое полугодие суммарно нарастили объем производства мыла, парфюмерии и моющих средств на 36,6%. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Производство мыла и моющих средств выросло более чем вдвое, средств для ванн — более чем в восемь раз, средств для макияжа губ и глаз — на 10%, а для ухода за кожей лица — почти вполовину. Объем производства кремов для рук вырос на восемь, а для ног — на пять процентов.

«Появление новых производителей, расширение линеек выпускаемых средств и поддержка города способствуют активному продвижению наших брендов на внутреннем и внешнем рынках», — отметил он.

Столичное правительство помогает предприятиям экономить средства и при этом развивать производство и увеличивать экспортные поставки. Например, одной из компаний Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства предоставил льготный заем на закупку сырья и оборудования.

«Для промышленников Москва предлагает свыше 20 инструментов, которые помогают на различных этапах — от поиска участка под новое производство до консультаций по выходу на зарубежные рынки с готовой продукцией», — подчеркнул руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Всего в Москве работают свыше 4,2 тысячи предприятий, на которых трудятся более 725 тысяч человек.