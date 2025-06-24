Производство медицинских изделий и оборудования выросло в Москве

С начала года столичные компании по производству медицинских изделий и оборудования отгрузили продукции более чем на 9,5 миллиарда рублей. Об этом заявил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

«За первые четыре месяца 2025 года в городе на 8% увеличилось производство медицинских инструментов и оборудования», — рассказал он.

Всего в Москве в этой отрасли действуют свыше 300 предприятий. С начала года они изготовили более 12,4 миллиона шприцев, игл, катетеров и аналогичных инструментов и более 146 тысяч линз.

Развитию отрасли способствуют меры, которые принимают столичные власти. Среди них — льготные инвестиционные кредиты, которые можно получить через Фонд поддержки промышленности и предпринимательства, а также офсетные контракты, по которым производители только за прошлый год отгрузили в медицинские и социальные учреждения 32,6 миллиона единиц продукции.