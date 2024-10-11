Ликсутов: производство машин и оборудования в Москве с начала года выросло на 40%

В Москве работают свыше 260 компаний, выпускающих машины и оборудование. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«За первые восемь месяцев 2024 года столичные заводы почти на 40% увеличили производство машин и оборудования. В частности, отмечен рост выпуска станков для обработки металлов и прочих твердых материалов», — добавил он.

Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов отметил, что за это время компании отгрузили продукции на треть больше, чем за тот же период прошлого года. Ее покупают как внутри страны, так и за рубежом.

«Динамичный рост свидетельствует о высоком уровне конкурентоспособности отечественных производителей и их способности адаптироваться к меняющимся условиям рынка», — подчеркнул он.