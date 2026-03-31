Производство лекарства от 13 видов рака запустили в столице

Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» начал выпуск препарата для терапии 13 видов рака. Об этом написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале .

«Препарат предназначен для пациентов с меланомой, раком легкого и другими опасными болезнями», — отметил он.

Особенность препарата в том, что он помогает иммунной системе человека распознавать и уничтожать раковые клетки.

Лекарство входит в клинические рекомендации Минздрава России и список жизненно необходимых лекарств. Скоро его начнут использовать в московских больницах.

Препарат создадут по офсетному соглашению с городом. Это сделает современную терапию доступнее для жителей Москвы, а поставки — более надежными.

«Производством занимается один из крупнейших биотехнологических заводов в стране. Предприятие уже освоило выпуск других важных препаратов — от лейкоза, лимфомы и ревматоидного артрита», — отметил Собянин.

Статус резидента особой экономической зоны предоставляет компании налоговые преференции. Сэкономленные средства она направляет на развитие новых проектов, которых на сегодняшний день насчитывается более 100.

В Москве с начала года производство препаратов для сердечно-сосудистой системы увеличилось в 2,4 раза, для дыхательной — почти вдвое. Выпуск иммуномодуляторов и противоопухолевых лекарств вырос на 10%.