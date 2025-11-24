Ликсутов: производство препаратов для сердца, сосудов и дыхания выросло вдвое

Производство препаратов для сердечно-сосудистой системы в Москве с начала года выросло в 2,4 раза, для дыхательной — почти вдвое, а иммуномодуляторов и противоопухолевых лекарств — на 10%. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«В столице производят широкий перечень препаратов, и здесь работают более 300 производителей лекарств и медицинских изделий», — добавил он.

В общей сложности выпуск лекарств и медицинских материалов в Москве вырос на 2,9% по сравнению с прошлым годом, а отгрузка увеличилась более чем на четверть. Столичные власти заключили восемь офсетных контрактов, по четырем из них поставки уже идут.

«Мы задаем стандарты в этом направлении, открываем новые производства, поддерживаем разработку инновационных технологий и наращиваем экспортный потенциал наукоемкой отечественной продукции», — отметил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.