Производство косметики в Москве выросло почти вдвое за прошедший год
Производство парфюмерии и косметики, а также моющих и чистящих средств в столице выросло на 90,8%. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.
«Отгрузка заказчикам за первые три месяца увеличилась на 91,1% и превысила 32,5 миллиарда рублей», — добавил он.
Например, спрос на энзимную пудру осенью прошлого года вырос почти в 60 раз. Чтобы на рынке не возникло дефицита, компании «Гельтек-Медика» пришлось значительно увеличить производительность оборудования — на заводе появились новый V-образный ректор и 1000-литровый смеситель. Благодаря этому за цикл на предприятии стало можно производить до 350 килограммов пудры против 126.
«Мы сможем резко нарастить выпуск пудры, чтобы обеспечить клиентов востребованной продукцией», — рассказал владелец компании Сергей Кирш.
Развивают производство и другие столичные компании.
В частности, компания «Фаберлик» почти 30 лет выпускает косметику для женщин и мужчин, предлагая своим клиентам средства для макияжа, личной гигиены, парфюмерию, средства для ухода за волосами и многое другое.
Производством профессиональных кремов, пилингов, масок и других средств занимается предприятие «БС Биотек Рус».