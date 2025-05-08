Производство косметики в Москве выросло почти вдвое за прошедший год

пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Фото: пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Производство парфюмерии и косметики, а также моющих и чистящих средств в столице выросло на 90,8%. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

«Отгрузка заказчикам за первые три месяца увеличилась на 91,1% и превысила 32,5 миллиарда рублей», — добавил он.

Например, спрос на энзимную пудру осенью прошлого года вырос почти в 60 раз. Чтобы на рынке не возникло дефицита, компании «Гельтек-Медика» пришлось значительно увеличить производительность оборудования — на заводе появились новый V-образный ректор и 1000-литровый смеситель. Благодаря этому за цикл на предприятии стало можно производить до 350 килограммов пудры против 126.

пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
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пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
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пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
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«Мы сможем резко нарастить выпуск пудры, чтобы обеспечить клиентов востребованной продукцией», — рассказал владелец компании Сергей Кирш.

Развивают производство и другие столичные компании.

В частности, компания «Фаберлик» почти 30 лет выпускает косметику для женщин и мужчин, предлагая своим клиентам средства для макияжа, личной гигиены, парфюмерию, средства для ухода за волосами и многое другое.

Производством профессиональных кремов, пилингов, масок и других средств занимается предприятие «БС Биотек Рус».

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