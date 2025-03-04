Производство кормов для домашних животных в Москве выросло на 17,7%

Столичные промышленники нарастили производство кормов для домашних животных на 17,7% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

«По итогам 2024 года московские компании поставили заказчикам готовых кормов для животных более чем на 7,7 миллиарда рублей, что почти на 30% превышает показатели предшествующего года», — отметил он.

В Москве выпускают и другие виды продукции в этой отрасли — медальоны-адресники, вакцины и другие. В частности, производство вакцин от бешенства на площадке «Печатники» ОЭЗ «Технополис Москва» достигло трех миллионов доз за год. Кроме того, удалось разработать и поставить на рынок более 150 лекарств и тест-систем для диагностики заболеваний у животных. Предприятия на площадке соответствуют стандарту GMP, что позволяет поставлять продукцию на экспорт.

Один из производителей выпустил шприцы для чипирования домашних животных с микрочипами для подкожного введения. Такой метод позволяет быстрее начать считывать уникальный код, а приживается имплант в организме в кратчайшие сроки. Там же разработали и двухкомпонентные ушные бирки для сельскохозживотных. В 2023 году компания получила льготный кредит от Московского Фонда поддержки промышленности и предпринимательства.