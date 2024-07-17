Производство ювелирных изделий и бижутерии выросло в Москве

Объем производства ювелирной продукции и бижутерии в столице с января по май увеличился более чем на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

«Объем выпуска ювелирных изделий и бижутерии за первые пять месяцев вырос на 36,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — отметил он.

Министр оценил объем отгруженной продукции за этот период более чем в 17,3 миллиарда рублей. Он связал это с уходом с рынка западной продукции и возросшим спросом на отечественного производителя.

На московских предприятиях производят серьги, кольца, колье, подвески и другие ювелирные изделия. Золотых изделий за первые пять месяцев года изготовили более 200 тысяч, что на 23,5% больше, чем в прошлом году. А объем производства изделий из прочих драгоценных металлов увеличился более чем вполовину по сравнению с прошлым годом.

Москва — город с развитым производством. В ней действуют более 4,2 тысячи промышленных компаний, в которых работают 725 тысяч человек.