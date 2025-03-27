Производство электрических приборов в Москве выросло на 54,2%

В области приборостроения в Москве работают около 760 предприятий, которые создают инновационные датчики и наращивают объемы производства. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

«За первые два месяца 2025 года столичные промышленники выпустили в 1,5 раза больше электродвигателей, генераторов, трансформаторов и распределительных устройств, а также контрольно-измерительной аппаратуры, чем за аналогичный период 2024-го», — добавил он.

Одна из компаний — «АТБ Электроника» — разработала новый контроллер для автоматизированных систем управления. Он отличается уникальным функционалом и большей надежностью благодаря специальным модулям, которые не допускают обрыва связи и упрощают монтаж. На их производство компания получила два патента и активно продает продукцию на российском рынке.

Предприятие «РадиоТех» производит беспроводные автономные датчики, которые используют для разных измерений — температуры, уровня воды и других. Другое популярное предложение — приемники сигналов, которые активно устанавливают на высотных сооружениях.