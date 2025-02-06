Производство часов в Москве выросло почти наполовину за 2024 год

пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Фото: пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Московские производители за 2024 год выпустили 77 тысяч часов, что превышает показатели 2023 года на 49%. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

«Кроме того, за этот же период они поставили заказчикам на 40% больше контрольно-измерительных и навигационных приборов. Такому развитию способствует благоприятный инвестклимат столицы», — отметил он.

В частности, одно из предприятий нарастило объемы выпуска почти в 1,8 раза, отгрузив за прошлый год почти 30 тысяч изделий. Хронометры получили новый прозрачный корпус, через который можно наблюдать за работой часового механизма.

пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Фото: пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
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пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Фото: пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
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пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Фото: пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
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Другая компания отпраздновала в ушедшем году столетний юбилей. В честь этого она выпустила 10 лимитированных коллекций, одна из которых по результатам голосования получила приз «Лучшие российские часы — 2024», а другую полностью распродали всего за семь минут.

Всего в Москве более 4,5 тысячи предприятий, и каждый год открывают в среднем 150 новых.

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