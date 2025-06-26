Производство бумажных изделий выросло в Москве на 10% за 4 месяца
За первые четыре месяца 2025 года производство бумажных изделий в столице выросло на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2024-го. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.
По его словам, в столице более 700 компаний выпускают изделия из бумаги и картона, упаковку, книги и другие товары, востребованные во многих отраслях промышленности. При поддержке города предприятия постоянно увеличивают объемы производства и отгрузки, расширяют товарный ассортимент.
«В январе — апреле 2025 года компании увеличили выпуск бумажных изделий на 10% год к году, отгрузка увеличилась на 2,2% и составила более 17 миллиардов рублей», — заявил Гарбузов.
Один из ведущих отечественных производителей упаковочной продукции ПАО «Ламбумиз» каждый год выпускает более 600 миллионов единиц товара. В числе такой продукции — гибкая и картонная упаковки, ламинированный картон разной плотности, одноразовая посуда. В этом году компания стала осваивать выпуск асептической упаковки для хранения соков и молочных продуктов.
Предприятие получило статус промышленного комплекса и право на налоговые льготы — это значимое достижение, рассказал председатель совета директоров Сергей Ботвин. Он выразил признательность правительству Москвы за доверие и поддержку.
«Предоставленные налоговые льготы — это не просто экономическая выгода для нашей компании. Это мощный стимул для дальнейшего развития и модернизации производства», — добавил. Ботвин.
Он пообещал, что предприятие продолжит вносить вклад в экономику столицы, развивая инновационные технологии в упаковочной индустрии и создавая качественные товары для потребителей.
Еще одна московская компания ISBC выпускает бумажные смарт-карты. Их широко применяют в транспортной сфере, а также используют для подарочных карт, билетов и визитных карточек с NFC.