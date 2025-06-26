Производство бумажных изделий выросло в Москве на 10% за 4 месяца

За первые четыре месяца 2025 года производство бумажных изделий в столице выросло на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2024-го. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

По его словам, в столице более 700 компаний выпускают изделия из бумаги и картона, упаковку, книги и другие товары, востребованные во многих отраслях промышленности. При поддержке города предприятия постоянно увеличивают объемы производства и отгрузки, расширяют товарный ассортимент.

«В январе — апреле 2025 года компании увеличили выпуск бумажных изделий на 10% год к году, отгрузка увеличилась на 2,2% и составила более 17 миллиардов рублей», — заявил Гарбузов.

Один из ведущих отечественных производителей упаковочной продукции ПАО «Ламбумиз» каждый год выпускает более 600 миллионов единиц товара. В числе такой продукции — гибкая и картонная упаковки, ламинированный картон разной плотности, одноразовая посуда. В этом году компания стала осваивать выпуск асептической упаковки для хранения соков и молочных продуктов.