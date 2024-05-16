Производство бионических протезов локализуют в ОЭЗ «Технополис Москва» | 360°

Москва 16 мая 2024, 12:26 Производство бионических протезов локализуют в ОЭЗ «Технополис Москва» Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Читать 360 в

Один из крупнейших в России производителей бионических протезов, компания «Моторика» локализует производство в ОЭЗ «Технополис Москва». Предприятие запустят во второй половине 2024 года, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

«Открытие предприятия планируется в третьем квартале 2024 года. Планируется создать до более 300 рабочих мест», — сказал он.

Реклама

Статус резидента ОЭЗ «Технополис Москва» компания получила в конце прошлого года. «Моторика» специализировалась на разработке и производстве бионических протезов и нейроинтерфейсов. Изделия оснащали системой управления на базе искусственного интеллекта и смарт-функций, а в их изготовлении использовали силикон из графеновых нанотрубок для работы с сенсорными экранами и другие инновационные материалы.

Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Мощности производства составляли до 600 высокотехнологичных единиц в месяц, но запуск новой площадки в Печатниках позволит увеличить объем в четыре раза до конца года. На площади свыше 1,1 тысячи квадратных метров откроют участки механической обработки деталей, 3D-печати и начнут производство протезов ног.

В 2025 году завод расширят до двух тысяч квадратных метров за счет линии конвейерной сборки. Генеральный директор предприятия Андрей Давидюк заявил, что к 2028 году запустят производство электроколясок, имплантов для слуха, экзоскелетов и имплантируемой микроэлектроники.