Производство аккумуляторов в Москве за год возросло почти на треть

«В январе–апреле 2025 года выпуск электрических аккумуляторов и аккумуляторных батарей в городе увеличился почти на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — подчеркнул он.

Компания «КлинПауэр» представила сверхкомпактную батарею емкостью 1030 ампер-часов и влагозащитный кожух для аккумуляторов, а также расширил сервисную инфраструктуру — теперь ремонт ее продукции доступен в Сибири, в Поволжье и на Урале. Расширилась и география зарубежных поставок. Всего с начала года производитель выпустил более 1200 единиц.

Компания «Системы Автономной Энергии» спроектировала и произвела электрическую платформу для первого полностью локализованного в Союзном государстве электробуса, который производят на Минском автомобильном заводе.

Всего в Москве более 4,5 тысячи промышленных предприятий, на которых трудятся свыше 750 тысяч человек, и ежегодно открывается до 150 новых производств.