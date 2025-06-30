Гарбузов: промкомплекс Москвы укрепит кадровый резерв инженеров

Столичный производитель приборов радиационного контроля получил свыше 100 заявок на участие в программе кадрового резерва для инженеров. Об этом заявил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

«К 2030 году планируем увеличить число занятых в московской промышленности на 100 тысяч — до 850 тысяч человек», — рассказал он.

Предприятия привлекают кадры через стажировки, практики, профориентационные проекты и другими способами. Программа производителя предусматривает дальнейший карьерный рост до позиций руководителей направлений бизнеса или руководителей проектов.