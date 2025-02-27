Производитель оптического оборудования стал резидентом ОЭЗ «Технополис Москва»

Предприятие по производству оптики стало резидентом ОЭЗ «Технополис Москва» и запустило новую площадку на ее территории. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

«Оптическое оборудование, производимое „Вью Лаб“, будет устанавливаться на беспилотных летательных аппаратах, которые в настоящее время находят применение в различных областях», — рассказал он.

Общая площадь производства составит 400 квадратных метров, создано 43 рабочих места. Ежемесячно предприятие будет выпускать до тысячи изделий, а объем инвестиций превысил 37 миллионов рублей.

В будущем планируется увеличить штат вдвое, а объем выпуска — втрое. Благодаря статусу резидента предприятие получит от города налоговые льготы и таможенные преференции.

«Расширение производства позволит нам укрепить свои позиции на рынке и предложить широкий ассортимент продукции», — заявил исполнительный директор компании Евгений Константинов.

Выпускаемые компанией камеры могут увеличить изображение в 102 раза по сравнению с исходным. Встроенный лазерный дальномер способен измерять расстояния до двух километров.