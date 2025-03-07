Производитель оборудования для очистки воды станет резидентом парка «Сенькино»

Российский производитель обратного осмоса и нанофильтрации для очистки сточных вод станет резидентом промышленного парка «Сенькино». Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

«Размещение производства в промышленном парке на территории Москвы позволит компании увеличить объемы производства, снизить транспортные издержки и выйти на новые рынки сбыта», — добавил он.

Парк появится в Краснопахорском районе. Земельный участок предназначался под строительство жилых домов, но благодаря программе стимулирования созданий мест приложения труда инвестор получил от города льготу по платежу за изменение профиля. Всего там возведут пять промышленных корпусов, которые дадут более 2,8 тысячи рабочих мест. Два корпуса уже сдали в эксплуатацию.

Продукция предприятия широко используется по федеральной программе «Чистая вода» и в инфраструктурных проектах.

Всего по этой программе с инвесторами заключили свыше 140 соглашений, которые позволят создать более 300 тысяч рабочих мест и привлечь более двух триллионов рублей.