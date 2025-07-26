Производитель гидроизоляции стал резидентом промышленного парка в Новой Москве

Один из крупнейших производителей гидроизоляционных материалов в СНГ стал резидентом промышленного парка «Кувекино» в Новой Москве, построенного по программе стимулирования мест приложения труда. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

«Проект сочетает высокотехнологичную архитектуру, эргономику и современную логистику», — отметил он.

На площадке разместят офис и логистический хаб. Общая площадь проекта составит 340 тысяч квадратных метров.

Удобство нового промышленного парка заключается в его расположении — рядом находятся Калужское и Варшавское шоссе, остановки общественного транспорта, а вскоре недалеко откроется станция Троицкой линии метро.

Программа стимулирования мест приложения труда действует с 2020 года. По ней возведут более 230 объектов и создадут свыше 310 новых рабочих мест практически во всех сферах городской экономики.