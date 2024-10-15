Ликсутов: производитель электроники стал резидентом ОЭЗ «Технополис Москва»
Производитель электроники «Диджитал лаб», способный выпускать до 21 тысячи изделий в год, стал резидентом особой экономической зоны «Технополис Москва». Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
«Сегодня это центр развития передовой, самой высокотехнологичной промышленности Москвы, который включает в себя шесть площадок. Здесь работает более 220 предприятий, из них свыше 110 имеют статус резидента и обладают рядом налоговых преференций», — рассказал он об ОЭЗ.
Уникальность производства заключается в универсальном отборе компонентов. Это позволяет быстро перенастраивать его под имеющиеся нужды. Выпуск продукции автономен благодаря уникальной архитектуре программно-аппаратных комплексов.
«В индустриальном парке „Руднево“ новый резидент особой экономической зоны создаст более 120 рабочих мест. Общая площадь производства превысит 1,2 тысячи квадратных метров», — сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Анатолий Гарбузов.
Он напомнил, что резиденты освобождаются от уплаты некоторых налогов. Это позволяет им вкладывать больше денег в развитие.
«Предприятие выпускает не только аппаратные комплексы, но и программные, что позволяет пользователям быстро интегрировать продукцию под свои нужды», — отметил гендиректор компании Евгений Константинов.
Он отметил, что разъемы, карты памяти можно сделать под конкретные условия заказчика. Обговорить клиенты могут и габариты продукции. Для обратной связи организовали специальную форму и техподдержку.
«Сегодня в „Руднево“ созданы благоприятные условия для развития высокотехнологичных компаний, чья продукция способствует технологическому суверенитету страны и обеспечению независимости от импорта», — подчеркнул гендиректор ОЭЗ Геннадий Дегтев.
Он напомнил, что общий объем инвестиций на площадке уже превысил 20 миллиардов рублей.
Всего ОЭЗ состоит из шести площадок общей площадью свыше 280 гектаров.