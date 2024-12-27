Синоптик Шувалов: в Москве ожидаются 20-градусные морозы после Рождества

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов поделился с RT прогнозом, согласно которому в российской столице после Рождества ожидаются сильные морозы.
В начале нового года погода будет напоминать конец старого — небольшие морозы ожидаются 2 и 3 января, но уже 4-го числа наступит оттепель. С 5 января холода станут усиливаться, отметил Шувалов.
Он также добавил, что центральные регионы окажутся под влиянием крупного циклона, что приведет к постепенному снижению температуры. В канун Рождества прогнозируются морозы до -5… -10 градусов. Однако на этом похолодание не закончится: 8 и 9 января могут установиться первые в этом сезоне двадцатиградусные морозы.
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