Синоптик Шувалов: в Москве ожидаются 20-градусные морозы после Рождества

В начале нового года погода будет напоминать конец старого — небольшие морозы ожидаются 2 и 3 января, но уже 4-го числа наступит оттепель. С 5 января холода станут усиливаться, отметил Шувалов.

Он также добавил, что центральные регионы окажутся под влиянием крупного циклона, что приведет к постепенному снижению температуры. В канун Рождества прогнозируются морозы до -5… -10 градусов. Однако на этом похолодание не закончится: 8 и 9 января могут установиться первые в этом сезоне двадцатиградусные морозы.