Проходку тоннеля на будущей Рублево-Архангельской линии метро начали в Москве

Проходку тоннеля между будущими станциями метро «Рублево-Архангельское» и «Липовая роща» начали в Москве. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр Сергей Собянин.
Строят этот тоннель с помощью проходческого щита. На создание перегона длиной 2,4 километра заложили 15 месяцев.
По замыслу проектировщиков, линия свяжет Москву-Сити с другим деловым кластером — «СберСити» в Рублево-Архангельском. Позже она протянется в город Красногорск. Московские районы, «СберСити» и Истру также свяжут новыми маршрутами наземного транспорта.
Ранее столичный комитет по архитектуре и градостроительству распорядился подготовить проект продления Сокольнической линии от нынешней конечной станции «Потапово» до Остафьевского шоссе или Щербинки.
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