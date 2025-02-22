Программу льготного кредитования промышленности в Москве продлили

Программу льготного кредитования промышленности в Москве решили продолжить. В 2025 году максимальный размер инвестиционного кредита увеличат с трех до пяти миллиардов рублей, заявил мэр города Сергей Собянин в своем Telegram-канале .

Благодаря продлению компании смогут приобрести на полученные деньги новое оборудование и права на результаты интеллектуальной деятельности. Также организации получат возможность проводить реконструкцию промышленной инфраструктуры и реализовывать высокотехнологичные проекты, отметил градоначальник.

Он обратил внимание, что с июля 2024 года программой могут воспользоваться инвесторы, занимающиеся развитием спортивной инфраструктуры в городе.

Исполнительный директор компании «Спелые фрукты» Татьяна Иванченко пояснила, что программа дала возможность производителю реализовать сложный и дорогостоящий проект.

«В его рамках были закуплены высокотехнологичные сортировочные и фасовочные линии, а также специальные камеры для имитации климатических условий страны происхождения фруктов», — отметила она.

Для получения льготной ставки компаниям следует заключить кредитный договор, а затем обратиться в Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства. Если заявку одобрят, стороны подписывают соглашение о возмещении части затрат на уплату процентов по займу. По данным Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы, по этой программе поддержку получили уже более 100 столичных предприятий.