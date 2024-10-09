Проекты индустриального строительства реализуют в Москве по программе стимулирования МПТ

На развитие индустриального потенциала Москвы в рамках программы стимулирования мест приложения труда привлекут свыше 210 миллиардов рублей инвестиций, по ней возведут более 820 тысяч квадратных метров промышленной недвижимости. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«Например, в Зеленограде завершится возведение четырех заводов строительной отрасли. Предприятия будут выпускать газобетонные блоки, фасадные конструкции, стройматериалы и дома на колесах», — рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Всего до 2029 года планируется возвести 16 объектов, которые дадут более 12 тысяч рабочих мест. Из них семь хотят ввести в эксплуатацию уже в следующем году.

«Реализация проектов индустриального строительства в рамках программы стимулирования создания МПТ, которую утвердил Сергей Собянин, способствует развитию научно-технического потенциала города и дает возможность бизнесу найти современные, оснащенные всей необходимой инфраструктурой площадки под локализацию производств», — добавил он.

В 2026 году планируется сдать вторую очередь технопарка «Алабушево» под Зеленоградом, первую — промышленного парка «Сенькино» в Новой Москве и многие другие объекты. Эти проекты дадут около 8,5 тысячи рабочих мест.

«В целом рост числа новых рабочих мест стимулирует городскую экономику, что положительно сказывается на инвестиционном климате столицы», — рассказал директор по правовым вопросам, член правления компании-застройщика Capital Group Владимир Галактионов.

Он отметил, что компания может в рамках программы МПТ оптимизировать затраты на реализацию жилых проектов.

По программе сдали уже пять промышленных объектов, на которые могут устроиться 5,4 тысячи человек. А всего за четыре года заключили более 130 соглашений на сумму инвестиций свыше двух триллионов рублей.