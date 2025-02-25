Проект «целующихся» небоскребов представили в Москве

На улице Ермакова Роща в районе Москвы-Сити могут возвести две «целующиеся» башни. Об этом сообщил сайт msk1.ru со ссылкой на американское архитектурное бюро Leeser Architects.

Оба небоскреба будут около 200 метров в высоту. Примерно на середине обоих построят открытые террасы, которые создадут визуальный эффект поцелуя.

Осенью компания РЖД купила 350 тысяч квадратных метров в 283-метровом небоскребе Moscow Towers, строительство которого завершили в прошлом году. В компании сообщили, что не планируют повышать тарифы на проезд, а деньги заработают за счет продажи старых зданий, которые освободятся после масштабного переезда. Кроме того, за счет сокращения пространства компания рассчитывает снизить операционные расходы.